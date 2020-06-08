اليوم السابع
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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تسجل 38 حالة إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يتجاوز11 ألف حالة

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:07 ص
كوريا الجنوبية تسجل 38 حالة إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يتجاوز11 ألف حالة تطهير الأماكن العامة بكوريا الجنوبية
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن كوريا الجنوبية سجلت 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 11 ألف و814 حالة.
 
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه من بين الـ38 حالة الجديدة، جاءت 33 حالة لانتقال العدوى محليا، و5 حالات قادمة من الخارج حيث اكتشفت 22 حالة فى سول، و7 حالات فى إقليم كيونج كي، و4 حالات فى إنتشون.
 
ومن بين الـ5 حالات القادمة من الخارج، اكتشفت 3 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحى فى المطار، وحالتان أثناء العزل الذاتى فى المنزل.
 
وشهد العدد اليومى لحالات الإصابة، تراجعا طفيفا عن يومى 6 و7 عندما سجل 51 حالة و57 حالة على التوالي، ولكن هناك توقعات بأن تصبح حديقة ملاهى "لوتيه وورلد" فى سول، مصدرا آخر للعدوى الجماعية فى سول على خلفية زيارة طالب الثانوية العامة مصاب بفيروس كورونا لها بعد ظهر يوم 5 يونيو الجاري.
 
ويبلغ المعدل اليومى لزوارها حوالى ألفى شخص، غير أن عدد الزوار فى الفترة المتزامنة مع زيارة المصاب، يصل إلى حوالى 690 شخصا.
 
ولا يزال عدد المتوفيين الإجمالى مستقرا عند 273 حالة بدون تسجيل أى حالة وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال يوم أمس.
 

كوريا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الكورويه

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