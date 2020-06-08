كاتبة بحرينية: النظام القطرى يتآمر على البحرين ويدعم الإرهاب فى مصر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نددت الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر بكل من يقف ويدعم النظام القطرى أمام كل مؤامراته فى البلدان الخليجية والعربية ومصر، وأكدت فى مقال لها بصحيفة الوطن البحرينية تحت عنوان " عرف لنا الطموح"، على دور النظام القطري في دعم الإرهاب الذي يطال الجيش المصري الباسل، ودورها فى في تمويل قنوات تحرض على العنف وقنوات مالية تدعم شبكة الإرهاب ضد شعب مصر.

وأضافت الكاتبة البحرينية: إننا في البحرين قاطعنا قطر لأسباب معلنة ومعروفة وليست خافية على أحد لفتت إلى أدلة وشواهد بالصوت والصورة التي تثبت تآمر النظام القطري على أمننا سلامتنا وسيادتنا في مملكة البحرين، رئيس وزراء قطر حرض على العنف ومول الإرهاب، وفتح المجال لمن أدين للتحريض من خلال قناته.

وتابعت: المملكة العربية السعودية عرضت العديد من الأدلة والشواهد على تآمر النظام القطري على قتل الملك عبدالله وعلى إسقاط النظام، مؤكدة على أنها ممارسات إجرامية.