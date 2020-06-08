فيديو.. لحظة ضبط مباحث المصنفات 3 استديوهات غير مرخصة بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

كشف فيديو ضبط أجهزة الأمن برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بداخل استوديوهات غير مرخصة بالجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات، خاصة فى مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفنى واستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة (3 إستوديوهات صوت وبروفات الفرق الموسيقية) بمنطقة الطالبية بالجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج .