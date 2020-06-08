فولكسفاجن الألمانية تعين رئيسا تنفيذيا جديدا

رويترز

قالت فولكسفاجن الألمانية، اليوم الاثنين، إنها عينت رالف براندستايتر رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة صناعة السيارات الألمانية، ليحل محل هربرت ديس الذي سيحتفظ بمنصب رئيس مجموعة فولكسفاجن.

وفي بيان نشر اليوم الاثنين، قالت فولكسفاجن إن براندستايتر، الذي شغل في السابق منصب رئيس العمليات، سيتولى منصبه الجديد في أول يوليو .

كانت وحدة فولكسفاجن في المكسيك، قالت فى وقت سابق، إنها مستعدة لاستئناف العمليات في مصنعيها بولايتي بوبيلا وجواناخواتو في الخامس عشر من يونيو بعد تعطيل النشاط في أواخر مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

واضطرت الشركة الألمانية لصناعة السيارات للانتظار لاستنئاف العمليات في مصنعها في بوبيلا، وهو أحد أكبر مصانعها حول العالم، بسبب مرسوم من حكومة الولاية التي قالت إن الظروف غير مناسبة بعد لاستئناف النشاط بسبب استمرار انتشار الجائحة.