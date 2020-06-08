اليوم السابع
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عمدة لندن: خدماتنا الصحية أفضل فى التعامل مع أزمة كورونا بفضل تضحياتنا

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:31 م
عمدة لندن: خدماتنا الصحية أفضل فى التعامل مع أزمة كورونا بفضل تضحياتنا عمدة لندن
كتب محمد شعلان

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أكد صادق خان، عمدة لندن، أهمية التضحيات التى قدمها سكان المملكة للعبور من أزمة تفشى كورونا بأقل خسائر ممكنة، وغرد عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "أعلم أنه كان صعبًا، لكن التضحيات التى قدمناها فى هذه الأزمة هى السبب في أن مستشفياتنا وخدماتنا الصحية فى وضع أفضل بكثير للتعامل مع COVID19، لكن نحن بحاجة لمواصلة ذلك. باستمرارنا فى اتباع قواعد وقف انتشار كورونا والحفاظ على لندن آمنة".

عمدة لندن على تويتر
عمدة لندن على تويتر

وطالب عمدة لندن أي شخص تظهر عليها أو أحد أفراد أسرته أعراض COVID19، البقاء في المنزل وعزل نفسه، ووجه حديثه لهم "إذا لم تفعل ذلك، فأنت تعرض حياة الآخرين للخطر"، كما شدد على أهمية العناية بالصحة العقلية في هذا التوقيت قائلا: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية مدى أهمية العناية بصحتنا العقلية، خاصة في مثل هذه الأوقات".

وعلى جانب آخر، أصدر صادق خان، عمدة لندن، بيانًا إعلاميًا، أمس الأحد، للتعليق على أحداث العنف التي نتجت عن اشتباك محتجون بريطانيون مناهضون للعنصرية مع الشرطة لفترة وجيزة يوم السبت بعد تجمع آلاف فى وسط لندن للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة الأمريكية بعد موت المواطن الأسود الأعزل جورج فلويد فى منيابوليس بالولايات المتحدة.

وقال صادق خان، فى بيانه، "انضم سكان لندن من جميع الأعمار والأعراق والخلفيات إلى الملايين من الأشخاص حول العالم أمس ليجتمعوا بسلام ليقولوا إن "الحياة السوداء مهمة".. أقف معكم وأشاطركم غضبكم وألمكم.. ويجب أن يؤدى القتل الوحشى لجورج فلويد إلى تغيير فورى ودائم فى البلدان والمدن وخدمات الشرطة والمؤسسات فى كل مكان.. ويجب أن نستأصل العنصرية أينما وجدت".

وأضاف عمدة لندن، "كانت الغالبية العظمى من المتظاهرين فى لندن مسالمة.. لكن هذا السبب الحيوى خذلته أقلية بالغة تحولت للعنف وألقت زجاجات "زجاجية" وألقت مشاعل، مما عرض المتظاهرين الآخرين للخطر وأصاب ضباط الشرطة.. هذا ببساطة غير مقبول، ولن يتم التسامح معه ولن يحقق التغيير الدائم والضرورى الذى نحتاج بشدة إلى رؤيته".


عمدة لندن

صادق خان

ازمة كورونا

كورونا فى بريطانيا

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