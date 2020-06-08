طقس الخليج.. هطول أمطار بالسعودية وغائم فى الامارات وحار بالبحرين

كتب وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين النسبى، حيث أن السعودية مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، أما فى البحرين، فإن الجو حسنا وحار خلال النهار، وفى الامارات صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقا .

السعودية



وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية بتقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم، فى حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأثنين فى مملكة البحرين سيكون حسنا وحار خلال النهار، الرياح : شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا ثم تقل سرعتها لتصل من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.

وارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، أما الرطوبة النسبية : العظمى 75 % والصغرى 20 %، شروق الشمس فى تمام الساعة 4:44 صباحاً والغروب عن الساعة 6:29 مساء.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خلال النهار.الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 18- 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 55:15 المد الثانى عند الساعة31 :02 الجزر الأول عند الساعة 09:08 الجزر الثانى عند الساعة 20:10 بحر عمان: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 03: 12 المد الثانى عند الساعة 23:07 الجزر الاول عند الساعة 17:59 الجزر الثانى عند الساعة 05:50 فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 43 30 90 30 دبى 44 31 90 25 الشارقة 44 28 90 25 عجمان 43 30 90 25 أم القيوين 46 30 90 20 رأس الخيمة 43 28 85 30 الفجيرة 38 31 85 35 العين 44 32 80 15 ليوا 46 31 85 20 الرويس 40 29 80 30 السلع 41 30 75 25 دلما 39 30 75 25 طنب الكبرى 39 31 80 30 طنب الصغرى 39 31 80 30 أبو موسى 39 31 80 30