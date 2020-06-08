ضبط 32 مخبزا لإنتاج خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئة على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 32 مخبزا بمركزى دمنهور وإيتاى البارود، وذلك لإنتاجهم خبزا مخالفا للمواصفات والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق وتهريب الدقيق المدعم لبيعه فى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين ومحمد عاطف مدير المركز الإعلامي لمديرية التموين بالبحيرة.

ومن جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبزا مطابقا للمواصفات والأوزان، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.