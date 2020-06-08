اليوم السابع
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ضبط أطنان أغذية فاسدة و5 الاف كمامة مغشوشة في حملات أمنية

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:01 م
ضبط أطنان أغذية فاسدة و5 الاف كمامة مغشوشة في حملات أمنية حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1003) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط مالك مفرمة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (3,580 طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية – لحوم مُجمدة - توابل") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 3,260 طن "مكرونة – سكر - أرز أبيض – دقيق فاخر – 300 عبوة "زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وتمكنت الحملات من ضبط مالك معمل منتجات ألبان "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة حوش عيسى (بمحافظة البحيرة) لحيازته ( 3,980 طن "جبن رومى – منفحة "مادة مساعدة لصناعة الجبن") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول ( 4167 قطعة "جوانتى - كمامة – ترمومتر") بقصد رفع أسعارها، فضلاً عن ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قصر النيل (بمحافظة القاهرة) لحيازته (10990 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر – شكاكة – خافض لسان – سرنجات – غيار جراحى") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قصر النيل (بمحافظة القاهرة) لحيازته (5913 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر – سنون أنسولين– سرنجات – ترمومتر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


أغذية

الداخلية

حملات امنية

كورونا

فيروس كورونا

كمامة

حوادث

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