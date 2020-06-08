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صور .."مستقبل وطن" بورسعيد يواصل توزيع آلاف الشنط من المساعدات الغذائية

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:58 م
صور .."مستقبل وطن" بورسعيد يواصل توزيع آلاف الشنط من المساعدات الغذائية مستقبل وطن ببورسعيد يوزع مساعدات غذائية
بورسعيد – السيد فلاح

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واصل حزب مستقبل وطن أمانة بورسعيد، فعاليات توزيع المساعدات الغذائية علي أهالي المحافظة بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودور الأيتام، والوحدات السكنية التي تقع تحت العزل المنزلي، والعمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب.

ومن جانبه أكد عادل اللمعي، الأمين العام للحزب ببورسعيد، فى بيان له، أنه بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً، تم إعداد المساعدات الغذائية الخاصة بأهالينا في كافة أقسام المحافظة، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع بالوحدات الحزبية للأقسام تمت تحت إشراف محمد النوساني، أمين التنظيم بالمحافظة.

وأشار "اللمعي"، إلى أنه تم توزيع آلاف الشنط من المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية خاصةً بقرى غرب وجنوب وشرق بورسعيد ليتخطي الإجمالي 50 ألف كرتونة وشنطة مواد غذائية، كما تم التوزيع علي المنازل التي تقع تحت العزل المنزلي وبها حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الأمين العام لمستقبل وطن ببورسعيد، أن الحزب مستمر بمساعدة أهالي المحافظة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، ودعماً لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي.

 
 
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