صور.. محتجون بريطانيون يسقطون تمثالا عمره 125 عاما ويلقونه فى النهر

قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن الشرطة فى مدينة بريستل البريطانية تطارد مجموعة من الأشخاص الذين أطاحوا بتمثال يبلغ عمره 125 عاما لتاجر الرقيق إدوارد كولستون قبل إلقائه فى الميناء خلال احتجاجات ضد العنصرية فى المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الواقعة جاءت مع تجمع نحو 10 آلاف شخص فى المدينة للتظاهر ضد مقتل جورج فلويد الأمريكى من أصل أفريقى على يد الشرطة فى الولايات المتحدة أثناء محاولة اعتقاله رغم أنه كان أعزلا.

وأدانت بيرتى باتيل، وزير الداخلية البريطانية، هذه التصرفات وقالت إن أعمال التخريب تشتت الانتباه عن السبب الذى يحتج لأجله الناس بالفعل.

