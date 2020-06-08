صور.. محافظ أسوان ينسق لحل مشكلة نقص إسطوانات الأوكسجين

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تبذل أجهزة الدولة قصارى جهدها لمواجهة جائحة الفيروس المستجد وفى محافظة أسوان يجرى التعامل السريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان والإدارات الصحية التابعة لها توزيع حقيبة أدوية للمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، تحوى الأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم.

ويتم توزيع حقيبة الأدوية للمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا من خلال الفرق بالعيادات المتنقلة أو الوحدات والمراكز الصحية وذلك وفقاً للبروتوكول العلاجى الذى تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل حالة .

وبدأت جميع الفرق بالانتشار فى جميع القرى والنجوع والشوارع بمحافظة أسوان بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص وذلك من قبل مديرية الشئون الصحية بأسوان وبها بيان توضيحى إرشادات الاستخدام وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الاتصال بهم، وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، كما تم تقديم التوعية للحالات التى تم تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الاستخدام، وإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلى، وطرق الحماية للمخالطين حرصاً على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوى أو الإصابة بالمرض.

علاوة على الاستمرار فى توزيع الحقائب والمستلزمات الوقائية بالمجان على المواطنين مع التواصل الدورى مع الحالات والمخالطين للاطمئنان على سلامتهم والتدخل الفورى فى حالة الاحتياج للرعاية الصحية تحت الإشراف الطبى.

وكما قامت غرفة الطوارئ بالإدارة الصحية بكوم امبو بأسوان بقيادة الدكتور محمد السيد أبو الفضل مدير الإدارة الصحية بكوم امبو بتوزيع حقيبة أدوية المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا والتوجه إلى مناطق مختلفة بقرى ومراكز بكوم امبو بناء على توجيهات الدكتور ايهاب حفنى وكيل وزارة الصحة بأسوان.

من ناحية أخرى صرح العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية بأسوان أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعطى توجيهاته بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة فى تعبئة أسطوانات الأوكسجين للوفاء باحتياجات المستشفيات والمواطنين من الأوكسجين استجابة للمطالب الجماهيرية، فى ظل الحاجة للتعامل السريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

و أوضح بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المختصة بمضاعفة أعداد أسطوانات الأوكسجين المخصصة لمحافظة أسوان ولاسيما لمستشفيات الفرز والعزل على الرغم من تشغيل شبكات الغازات بها، بجانب توفير 100 أسطوانة بأسعار رمزية للمصابين بكورونا ويخضعون للعزل المنزلى.

ولفت إلى أن الشركة وافقت على طرح أسطوانات أوكسجين بنظام الإيجار اليومى بمقابل 20 جنيه لليوم الواحد أو بمقابل 50 جنيه فى حالة استخدام جميع كميات الأوكسجين بداخل الأسطوانة الواحدة مع استرداد قيمة التأمين بعد إرجاعها للمصنع.

من ناحية أخرى أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على انه فى مبادرة رائدة لمحافظة أسوان لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال توفير الآلاف من الكمامات من النوع الجيد بأسعار المصنع وبدون أى هامش ربح، حيث كشف عن وصول أعداد كبيرة من الكمامات والتى سيتم توزيعها تباعاً من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة وبسعر 2,50 جنيه للكمامة الواحدة، وأيضاً منافذ التوزيع بوحدات التضامن الاجتماعى.



توزيع حقيبه ادوية المخالطين للحالات الايجابيه



توزيع حقيبه ادوية المخالطين للحالات الايجابيه



توزيع حقيبه ادوية المخالطين للحالات الايجابيه



توزيع حقيبه ادوية المخالطين للحالات الايجابيه