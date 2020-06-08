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صور.. فض سوق للماشية ببنها لمنع انتشار فيروس كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:51 م
صور.. فض سوق للماشية ببنها لمنع انتشار فيروس كورونا زحام بسوق الماشية ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة سوق الماشية بقرية كفر سعد التابعة لمركز ومدينة بنها، زحاما كبيرا، صباح اليوم الاثنين، فى الموعد الأسبوعى لإقامة السوق، والذى يقبل عليه تجار الماشية من عدد كبير من محافظات الجمهورية، لبيع وشراء الماشية، وهو ضربا للإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة بمنع التجمعات بالأسواق المخالفة وفقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ومن ناحيته أكد وجيه طريح رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر سعد التابعة لمركز ومدينة بنها، والتى تضم منطقة السوق، أن السوق الرئيسى مغلق بقرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، منذ إعلان الدولة بدء الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لكن التجار الذين حضروا إلى السوق اليوم استغلوا المنطقة الفراغ التى تتواجد أمام البوابة الرئيسية للسوق وأقاموه بها.

وأضاف طريح، لـ"اليوم السابع"، أنه تم على الفور إبلاغ مركز شرطة بنها وتم استدعاء قوة من الشرطة وفض السوق بالقوة، والتأكيد عليهم بعدم العودة مرة أخرى طوال أيام إعلان الإجراءات الوقائية، وإلا سيتم تحرير محاضر مخالفات ضدهم وتوقيع العقوبات التى أقرتها الدولة للمخالفين لتلك الإجراءات الوقائية.

واستطرد رئيس الوحدة المحلية بكفر سعد أن منطقة السوق الآن لا يوجد بها ولا تاجر واحد عقب فض السوق، وتمت الأن أعمال تطهير مكان إقامة السوق اليوم كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

السوق بعد فضه اليوم

السوق بعد فضه اليوم

 

زاحم المواطنين يسوق الماشية ببنها
زحام المواطنين يسوق الماشية ببنها

 

زحام بسوق المواشي ببنها
زحام بسوق المواشي ببنها

 

زحام سوق الماشية ببنها
زحام سوق الماشية ببنها

 

فض سوق الماشية ببنها
فض سوق الماشية ببنها

 

منطقة السوق بعد فضه
منطقة السوق بعد فضه

 


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سوق الماشية ببنها

سوق المواشي ببنها

كفر سعد

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