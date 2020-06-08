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صور.. حى أول طنطا يشن حملة نظافة مكبرة ورفع تراكمات القمامة والأتربة

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:16 ص
صور.. حى أول طنطا يشن حملة نظافة مكبرة ورفع تراكمات القمامة والأتربة حملة نظافة مكبرة بشوارع طنطا
الغربية - عادل ضرة

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نفذ حي أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة فى عدد من الشوارع بنطاق الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة المستمرة ورفع تراكمات القمامة حفاظا على المظهر العام.

وشملت الحملة المكبرة منطقة دوران النادى، وشوارع  احمد على ونادى المعلمين ونجف الجامعة وأمام نادى طنطا، وتم تركيب وترميم البلدورات، كما تم رفع الأتربة وغسيل الأرصفة.

وكان الدكتور نائب محافظ الغربية، قد ترأس اجتماعا لمناقشة أعمال رصف طريق 678  من كوبرى دفره حتى طريق طنطا شبين الكوم.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أن هذا الطريق أحد أهم الطرق الحيوية، حيث يرتبط بعدة تجمعات سكنية ومصنع تدوير القمامة الرئيس الخاص بمدينة طنطا .

وأوضح أن الاجتماع جاء للتنسيق بين هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الطرق، حيث يوجد بالطريق الآن أعمال تنفيذ خط صرف صحى بطول 400م، مؤكدا علي الانتهاء من أعمال الصرف خلال 15 يوم بدلاً من شهر  وتسليم الموقع للبدء في أعمال الرصف.

حضر الاجتماع رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثل عن هيئة الطرق والكباري بالغربية.

من ناحية أخرى  كشف نائب محافظ الغربية، عن انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 مليون و74 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لكنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب بسمنود، وذلك فى إطار بدء عملية تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة والمسندة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وقد تفقد نائب محافظ الغربية الشارع المؤدي إلى كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب بمدينه سمنود، حيث وجه رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع وإزالة كافة العقبات والعمل على تنشيط السياحة الدينية بالمحافظة.

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