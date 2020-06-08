اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بعد نجاح التجارب السريرية

شركات الأدوية تتعاون لتصنيع كميات من اللقاح المحتمل لكورونا وظهوره في سبتمبر

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:00 م
شركات الأدوية تتعاون لتصنيع كميات من اللقاح المحتمل لكورونا وظهوره في سبتمبر لقاح كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شركة أكسفورد بيوميديكا لمعالجة الجينات والخلية إنها وقعت على اتفاقية تصنيع جديدة لمساعدتها على زيادة إنتاج لقاح كورونا المحتمل وذلك مع شركة أسترازينيكا لتلبية الطلب في المملكة المتحدة وأوروبا وهو الطلب الثانى خلال أيام قليلة.

ووفقا لتقرير لوكاله"رويترز" أوضحت أوكسفورد بيوميديكا التي تتنافس على دور أكبر في تصنيع اللقاحات ، إن الشراكة لمدة خمس سنوات مع مركز تصنيع وتصنيع اللقاحات في المملكة المتحدة (VMIC) ستساعدها أيضًا في إنتاج لقاحات ضد الفيروسات الأخرى.

لقاح كورونا

وكانت شركة أكسفورد بيوميديكا قد أعلنت في نهاية شهر مايو الماضى إنها وقعت على توريد طبي وتجاري لمدة عام واحد مع "استرا زينيكا لتصنيع  مرشح لقاح لفيروس كورونا ، AZD1222 ، الذي دخل مؤخرًا تجارب سريرية في مواقع متعددة في المملكة المتحدة.

ووفقا لبيان الشركة عبر موقعها الرسمي أعلنت أكسفورد بيوميديكا أنها انضمت إلى اتحاد يضم معهد جينر فيما يتعلق بإمكانية تصنيع AZD1222 على نطاق واسع كما أعلنت AstraZeneca وجامعة أكسفورد لاحقًا عن اتفاق لتمكين التطوير العالمي وتصنيع وتوزيع اللقاح.

تتطلب الاتفاقية الأولية من أكسفورد بيوميديكا  أن تزود AstraZeneca بدفعات متعددة من اللقاح ، يُتوقع أن يتم إنتاج معظمها طوال عام 2020.

قال جون داوسون ، الرئيس التنفيذي لأكسفورد بيوميديكا" نحن فخورون بأن نكون جزءًا من اتحاد الصناعات الذي يعمل مع معهد جينر في جامعة أكسفورد ، للتصنيع المبكر وتوسيع نطاق هذا المرشح الفيروسي القائم على ناقل فيروس كورونا  بعد الإعلان الأخير عن اتفاقية بين جامعة أكسفورد وشركة AstraZeneca .

2f7b3090-f5a5-4e49-bb01-eb396e2b048c_16x9_1200x676

وأعلنت شركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية أنها مستعدة لتزويد الأسواق بلقاح محتمل لعلاج فيروس كورونا بدءا من شهر سبتمبر المقبل، وقالت إنها أبرمت عقودا تقضي بإنتاج 400 مليون جرعة على الأقل من اللقاح، والتي تطورها بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

 

 


لقاح

لقاح كورونا

لقاح فيروس كورونا

لقاح أكسفورد

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصين والولايات المتحدة الأمريكية".. من اتهامات وحرب كلامية متبادلة إلى سباق علنى على اكتشاف لقاح لفيروس كورونا.. "شنجهاى جونشي" و"جيه.إس 016" أبرز محاولات بكين وواشنطن للتوصل للقاح الوباء

الأحد، 07 يونيو 2020 09:00 م

مستشار الرئيس للصحة: أول لقاح أثبتت التجارب فاعليته يمكن توافره فى سبتمبر

الأحد، 07 يونيو 2020 07:59 م

جمال شيحة: تصنيع لقاح كورونا أواخر أغسطس المقبل.. وإنتاج مليار جرعة بأكتوبر

الأحد، 07 يونيو 2020 07:36 م

الصين: لقاح "كورونا" سيكون منفعة عامة عالمية

الأحد، 07 يونيو 2020 04:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع

شكوك حول مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

شكوك حول مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة