شبكة ‏CNN‏: مليون و250 الف دولار كفالة مشروطة لقاتل فلويد ‏

كتبت: نهال أبو السعود

ظهر ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين في محكمة مينيابوليس عن طريق الفيديو حيث منحت القاضي جانيس ريدنج طلب المدعي العام بإقرار كفالة بمبلغ 1.25 مليون دولار بشروط محددة، وفقا لشبكة cnn، وتشمل هذه الشروط الالتزام بالقانون والظهور في المستقبل خلال الجلسات القادمة وعدم العمل بصفة أمنية أو إنفاذ القانون والتخلي عن الأسلحة النارية والذخيرة وعدم مغادرة ولاية مينيسوتا ، وعدم الاتصال بأسرة جورج فلويد.

ولم يعترض الدفاع على اقتراح الكفالة الذي قدمه المدعي العام.



تشوفين

يذكر أن تشوفين متهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية ويواجه عقوبة سجن تصل إلى 40 سنة اذا ثبتت إدانته.

وتم القبض عليه لأول مرة واتهامه بعد أربعة أيام من وفاة جورج فلويد في 25 مايو وهو رجل من أصول افريقية تم احتجازه للاشتباه في استخدامه فاتورة مزورة بقيمة 20 دولارًا في متجر، وأثار مقطع الفيديو للقتل الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في جميع الولايات الخمسين حيث ظهر تشوفين الضابط المتهم والذي تم فصله من شرطة منيابوليس وهو يضغط بركبته على رقبة فلويد الذي كرر عبارة "لا أستطيع التنفس" عدة مرات.

كما وجه الاتهام إلى كل من الضباط "ج. ألكسندر كوينج" و"توماس لين" و"تو ثاو" بالمساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية، وهي تهمة عقوبتها سجن أقصاها 40 عامًا حيث ساعدا في تقييد فلويد على الأرض.