شاهد.. فض حفلى زفاف فى مدينة أرمنت لمكافحة العدوى بفيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

نجحت سلطات الوحدة المحلية بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، بقيادة عبد الله عاشور، رئيس مدينة أرمنت، اليوم الأحد، فى فض حفلى زفاف تمت إقامتها بقرى المدينة بالمخالفة لتوجيهات مجلس الوزراء والمحافظة بمنع إقامة التجمعات وحفلات الزفاف لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم، وفض أي تجمعات أو إقامة أي أفراح ومناسبات.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع رجال الشرطة بمدينة أرمنت، بالتوجه إلى أماكن إقامة حفلتى زفاف كانت مقامة بقرية السلام وأرمنت الحيط، وتم فض تجمعات الأهالى وإلغاء إقامة الحفلات وإزالة السرادقات لمنع التجمعات، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وتطبيق توجيهات الحكومة التى نصت عليها الدولة بمنع إقامة أى حفل زفاف أو تجمع قد يمثل خطراً وينشر العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المواطنين.

وكانت محافظة الأقصر قدمت خلال الفترة الماضية عددا من الخطوط الساخنة والهواتف لخدمة المواطنين، والتى تخص كل ما يهم المواطنين والحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بكورونا خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على التيسير على المواطنين وتقديم كافة التسهيلات لهم للحصول على أفضل الخدمات، حيث أعلنت المحافظة عن أرقام الخطوط الساخنة والهواتف الخاصة لجميع المركز والمدن ومديرية الصحة ومستشفيات العزل، لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا، ومتابعة أي شكاوى عن المنظومة الصحية على مستوى المحافظة.

كما أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم تخصيص الخط الساخن بالمحافظة (01020377777) ويعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتلقي كافة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا، ومتابعة أي شكاوى عن المنظومة الصحية على مستوى المحافظة، وجاء ذلك بعد تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث وجه المحافظين اليوم بتخصيص خط ساخن فى كل محافظة، يتم تفعيله على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا.