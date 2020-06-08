اليوم السابع
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سوريا تعلن حجرا صحيا على بلدة فى ريف دمشق بعد تسجيل 16 إصابة بكورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:00 ص
سوريا تعلن حجرا صحيا على بلدة فى ريف دمشق بعد تسجيل 16 إصابة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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أعلنت وزارة الصحة السورية، إخضاع بلدة رأس المعرة لحجر صحي، عقب ظهور عدد كبير من الإصابات بكورونا فيها، بحسب "روسيا اليوم".

 

سوريا تعلن حجرا صحيا على بلدة فى ريف دمشق بعد تسجيل 16 إصابة بكورونا الصحة السورية: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 125

وقالت الوزارة، إنها "قررت إخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحى منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين"، وذلك عقب تسجيل 16 إصابة جديدة فى البلدة.

 

وأضافت: "الحالات الجديدة المسجلة هى لمخالطى سائق الشاحنة المصاب الذى يعمل على خط سوريا – الأردن"،  وبذلك يرتفع إجمالى الإصابات المسجلة فى سوريا إلى 141 إصابة.

 

يذكر أن أعلى معدل إصابات تم تسجيله فى يوم واحد بلغ 22 إصابة، وعدد الإصابات الحالى هو الأعلى الذى يتم تسجيله فى يوم واحد منذ إلغاء معظم إجراءات الحظر، للوقاية من الفيروس، وسبق أن فرضت الوزارة حجرا صحيا على بلدتى عين منين، والسيدة زينب فى ريف دمشق.

 

 


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