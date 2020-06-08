اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 03:14 م
خالد صلاح
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روسيا تدعو طرابلس للتعامل بإيجابية مع إعلان القاهرة والرد سريعا

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:40 م
روسيا تدعو طرابلس للتعامل بإيجابية مع إعلان القاهرة والرد سريعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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دعت وزارة الخارجية الروسية السلطات الليبية فى طرابلس للاستجابة السريعة تجاه إعلان القاهرة، الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا. 
وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الإثنين، بأن "إعلان القاهرة" ينص على التمثيل المتناسب للمناطق التاريخية الثلاث في ليبيا في هيئات السلطة العليا وتوحيد مؤسسات الدولة ووضع دستور دائم وإجراء انتخابات عامة على أساسه، مما يضمن وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية.
وأضاف البيان "أن الجانب الروسي يأمل أن تصبح مجموعة المقترحات، التي اتفق عليها قادة المعسكر الشرقي الليبي، قاعدة صلبة لمفاوضات طال انتظارها بين الأطراف الليبية المتصارعة بشأن التسوية الليبية"، معربا عن أمل موسكو أن تقوم السلطات في طرابلس بالتعامل بالاهتمام المطلوب للدعوة إلى السلام، التي أطلقتها القاهرة، وأن تستجيب إليها بطريقة بناءة".


إعلان القاهرة

الأزمة الليبية

وزارة الخارجية الروسية

الرئيس عبدالفتاح السيسى

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