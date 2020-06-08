رفع 372 ألف طن قمامة وتنفيذ 8 آلاف حملة نظافة خلال 6 شهور فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له أن حملات النظافة المكبرة داخل المراكز والمدن والأحياء أسفرت عن رفع 372 ألف و455 طن قمامة من خلال تنفيذ 8 آلاف و675 حملة نظافة، خلال الفترة من أول ديسمبر 2019 وحتي نهاية مايو الماضي.

وأوضح محافظ الغربية، أن عدد حملات النظافة بمركز طنطا بلغ 917 وتم رفع 30 ألف و459 طن قمامة ، وبلغت الحملات بمركز المحلة الكبرى 1014 حملة وتم رفع 32 ألف و 160 طن ، بينما بلغ عدد الحملات بمركز سمنود 712 وتم رفع 23 ألف و 915 طن ، وفي مركز قطور تم تنفيذ 1521 حملة نظافة أسفرت عن رفع 45 ألف و 605 طن قمامة ، وفي بسيون تم رفع 25 ألف و 501 طن قمامة بواقع 650 حملة نظافة، وفي كفر الزيات تم تنفيذ 737 حملة نظافة أسفرت عن رفع 21 ألف و 355 طن، كما تم رفع 24 ألف و 250 طن في السنطة بإجمالي 784 حملة نظافة، في حين بلغ عدد الحملات بزفتي 1362 وتم رفع 49 ألف و 416 طن قمامة.

وأضاف رحمي، أنه تم تنفيذ 533 حملة بحي أول طنطا، أسفرت عن رفع 43 ألف و 227 طن قمامة، و 1450 حملة بحي ثان طنطا وتم رفع 73 ألف و 686 طن ، في حين بلغ عدد الحملات التي تم تنفيذها بحي أول المحلة 645 وتم رفع 45 ألف و 645 طن، وفي حي ثان المحلة تم تنفيذ 1659 حملة نظافة وتم رفع 77 ألف و 805 طن.

وشدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة وإزالة تراكمات القمامة، وكذلك المتابعة المستمرة للتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الأكمل حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.