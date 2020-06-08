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رئيس مدينة أبوحماد بالشرقية يشدد على التزام الموظفين بالكمامة وتعقيم المنشآت

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:17 م
رئيس مدينة أبوحماد بالشرقية يشدد على التزام الموظفين بالكمامة وتعقيم المنشآت رئيس مدينة أبوحماد بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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شدد الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة ابوحماد بالشرقية، على رؤساء الوحدات المحلية القروية مراجعة التزام كافه الموظفين بديوان عام الوحدة والإدارات التابعة بارتداء الكمامات الماسكات الواقية أثناء ساعات العمل الرسمية مع عدم السماح لأى مواطن من دخول الوحدة إلا بعد التأكد من ارتداء القمامة حفاظا على سلامه الجميع، ومضاعفة تفعيل منظومة النظافة وملف التعديات ومضاعفة الإيرادات لتحسين جوده الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل منظومة النظافة والاهتمام البالغ خلال تلك الفترة بملف تحسين البيئة والتعقيم الكامل والمرور بشكل دورى ومستمر بنطاق الوحدة للتأكد من تنفيذ وتفعيل كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم برؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الزوم وبحضور خالد دومة عبدالحميد سويد نائبا رئيس المركز وصلاح أيوب سكرتير عام المجلس و سعيد العربى مدير التفتيش والمتابعة بالمجلس

أكد الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد على ضرورة تطوير منظومة العمل والعمل على ابتكار أفكار جديدة تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين جوده الخدمات مع تخصيص حافز تشجيعى لكل موظف وعمل تقييم شهرى لكل الموظفين لتكريم المتميزين اللذين يقدمون أفكار خارج الصندوق لخلق بيئة عمل غير نمطيه أساسها التفكير المستمر والابتكار فى أداء المهام لا النمطية والروتين.

 

 


الشرقية

ابوحماد

الكمامات

أخبار الشرقية

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