اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس غرفة الرعاية الصحية: لا يمكننى الإفصاح عن أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:32 م
رئيس غرفة الرعاية الصحية: لا يمكننى الإفصاح عن أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة كورونا
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية، إن اجتماع اليوم مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، كان هاما ومثمرا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد ظهور حالات ارتفاع في أسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أنه كان يجب تقديم حماية للمريض الذي يلجأ للمستشفى الخاص، على أن تتبع تلك المستشفيات الإجراءات الكاملة للوقاية والعزل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يذاع على قناة الحدث الإخبارية، أن وزيرة الصحة عقدت جلسة مع مقدمي الخدمات الطبية وتحدثت معهم فيما يتعلق بمغالاة فواتير الخدمات في المستشفيات الخاصة، حيث كلفت الوزارة فرق لمتابعة الأمور المادية المتعلقة بالفواتير في تلك المستشفيات للتأكد من عدم وجود مغالاة في الفواتير.

وأوضح أن الوقت الحالي لا يحتمل الحديث عن المغالاة في الأسعار، واجتماع اليوم كان حول حجم تكلفة تقديم الخدمة في المستشفى وليس القيمة التي تحددها المستشفى، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الإفصاح عن الأسعار التي تم الاتفاق عليها.

ومن جانبه، قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص في إسبانيا، تبرع بالمساهمة في علاج مرضى كورونا في البلاد، وبعد أن تمكنت أسبانيا من السيطرة على الفيروس في الفترة الأخيرة، وجهت لهم وزارة الصحة ورئاسة الوزراء الشكر لموقفهم الوطني والمساهمة في إنقاذ الناس، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة "بتكسب كتير".

وأوضح أنه الرغم من اجتماع الوزيرة مع أصحاب المستشفيات، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الأرقام والمبالغ التي سيتم دفعها مقابل الحصول على خدمة علاج مرضى كورونا.


كورونا

فيروس كورونا

المستشفيات الخاصة

البرلمان المصري

لجنة الصحة بالبرلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليونيسف: نتضامن مع عشرات الآلاف من الشباب خرجوا لتسليط الضوء على الظلم

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:56 م

تعرف على التوصيات الاجتماعية للمؤتمر الدولى الافتراضى لجامعة طنطا

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:56 م

مساعد الخارجية الأسبق: إعلان القاهرة أهم تحرك سياسى على الساحة الليبية

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:54 م

أبوظبي تمدد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى لمدة أسبوع

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:54 م

إيفانز يرفض مخاوف ديوكوفيتش بشأن بروتوكول كورونا فى أمريكا المفتوحة

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة