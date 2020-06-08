رئيس جامعة القناة تتابع استعدادات معهد الدراسات الأفروآسيوية العليا للامتحانات

الإسماعيلية – السيد فلاح

استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، كل من الدكتور حسن يوسف، المشرف على معهد الدراسات الأفروآسيوية العليا، والدكتور أحمد عوين، وكيل المعهد والدكتور عبد الرحيم الكوردى، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأسبق ومدير عام الدراسات العليا منال الوكيل.

وقال بيان لجامعة القناة، أن الاجتماع يأتى بهدف الوقوف على آخر استعدادات المعهد لبدء امتحانات الدراسات العليا لـ٢٥٠ طالب وطالبة فى الأول من يوليو المقبل.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، على ضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الطلاب، وشددت على التواصل بين إدارة المعهد والإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.

كان قد أجرى اليوم المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء مجدى مصطفى، نائب مدير أمن الإسماعيلية وممثلى التفتيش المالى والإدارى وأعضاء اللجنة بالمرور على مستشفى جامعة قناة السويس والتى يجرى تجهيزها وإعداداها لتكون مخصصة للحجر الصحى والعزل لمصابى فيروس كورونا المستجد بعد أن تم تحويل مستشفى الجراحات المتخصصة وتخصيصها لمصابى فيروس كورونا المستجد والتى يجرى رفع كفائتها وتجهيزها بطاقة 114 سريرا و10 أسرة عناية مركزة.

وخلال الجولة تم تفقد مخازن المستشفى والصيدلية والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجى من جميع المستلزمات الطبية والعلاجية والخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وغرف العزل والعناية.

وأشاد نائب محافظ الإسماعيلية، بالتعاون المثمر والبناء فيما بين جامعة قناة السويس وإسهاماتها مع المحافظة فى كافة محاور التنمية وخدمة المجتمع والبيئة.

كما أكد نائب محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة على أن أعمال اللجنة مستمرة فى مباشرة أعمالها بشكل يومى خلال تلك الفترة والمرور على باقى المؤسسات الطبية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.