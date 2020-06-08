رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: تقييم شامل لأداء المعلمين بترقية الكادر

الإسكندرية - أسماء على بدر

تابع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الشيخ صالح عبد الله مدير إدارة الامتحانات، تقييم الموجهين وشيوخ المعاهد لمعلمى إدارة شرق التعليمية المرشحين للترقى على الكادر، ويتم التقييم تحت إشراف عصام آدم مدير إدارة الكمبيوتر التعليمى، وصلاح حسين مسئول الكادر، مؤكدا على تحرى الدقة والشفافية.

كما اعتمد رئيس المنطقة الأزهرية والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى تقييم رياض الأطفال لأطفال روضات المعاهد، وذلك بحضور آمال الدهراوى مدير إدارة رياض الأطفال، وفاتن عطية موجه عام رياض الأطفال.

وتواصل المنطقة الأزهرية بالإسكندرية متابعة لجان الامتحانات وجاهزيتها لعقد امتحانات الثانوية الأزهرية وفقا لتعليمات الصحة والأزهر منعا لانتشار فيروس كورونا ولحماية الطلاب .

كما تفقد، اليوم، الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، والشيخ صالح عبدالله، مدير إدارة الامتحانات، وعصام فوزى مدير إدارة التعليم الثانوى معهد رئيس منطقة الإسكندرية، معهد المدينة المنورة للوقوف على آخر الاستعدادات للشهادة الثانوية.

وتفقد معهد أبوقير الإعدادى الثانوى بإدارة المنتزه التعليمية الأزهرية، بحضور الشيخ جابر الدمرداش شيخ المعهد؛ للوقوف على آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ومتابعة ما تم استلامه من الأبحاث المطلوبة من طلاب النقل الإعدادى والثانوى والشهادة الإعدادية.

وكان قد تفقد فصول المعهد وملحقاته ودورات المياه، والتأكد من استعداد المعهد وجاهزيته لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، والتأكيد على توفير كافة احتياجات اللجان، والاستعداد التام للامتحانات.

تفقد إبراهيم فاضل الوكيل الثقافى لمنطقة أزهر الإسكندرية اعمال ترميمات بين شباب منطقة سموحة وذلك بناءً على تعليمات الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ على خليل خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبتكليف من الشيخوأحمد السيد هاشم رئيس الإدارة المركزية.

وقامت اللجنة بتفقد الأعمال الإنشائية ببيت شباب سموحة للتأكد من سير العمل وإتباع جميع الإجراءات الوقائية والطبية والصحية للمهندسين والعمال أثناء العمل وقد رافقهم فى الزيارة أحد مهندسى وزارة الإنتاج الحربى المسند إليها العمل ببيت شباب سموحة.

الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية أثناء تقييم الموجهين وشيوخ المعاهد

الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية