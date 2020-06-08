رئيس البرلمان: نائب وزير التعليم يلقى بيانا بعد قليل بشأن امتحانات الثانوية

كتب محمود حسين

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للنواب خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الإعلانات عى الطرق العامة: "نريد أن ننتهى من هذا القانون لأن هناك بيان هام من نائب وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة، وهذا البيان ينتظره الكثير من أولياء الأمور".

وتابع رئيس مجلس النواب قائلا للأعضاء: "عايزين ننجز مشروع القانون حتى نستمع لبيان نائب وزير التربية والتعليم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المقدم من الحكومة، والذي ناقشته لجنة الإسكان بالبرلمان ووافقت عليه، وأحالت تقريرها بشأنه لمكتب المجلس للعرض علي الجلسة العامة المقبلة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العامة والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكل أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.