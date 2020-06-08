اليوم السابع
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حى الدقى يطهر الشوارع والمحلات للوقاية من كورونا ويحرر محاضر لبعض الفنادق

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:22 م
حى الدقى يطهر الشوارع والمحلات للوقاية من كورونا ويحرر محاضر لبعض الفنادق تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو
كتب سيد الخلفاوى

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نفذ حى الدقى بالجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، حملة تطهير لمكافحة فيروس كورونا، حيث قام حي الدقي اليوم بالتنسيق مع شركه مياه الشرب لتنفيذ حملة مكبرة لتطهير شوارع الحي والمحلات التجارية ومركبات النقل الجماعى ومحيط محطات المترو، و ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
 
وفى السياق أكد رئيس حى الدقى أن الحى نفذ حملة أسفرت عن ضبط درجات نارية انتظار أعلي الأرصفة كما تم تحرير 4 محاضر إشغال طريق  لفندق شهير بوضع حواجز لتخصيص أماكن لانتظار السيارات بدون تصريح من الحي ، كما تم تحرير 3 محاضر تالف رصف ورفع أكشاك الحراسة لبعض البنوك لعدم الترخيص لها بالإضافة إلى رفع إشغالات متنوعة من مختلف المحلات لاحتلال الأرصفة المخصصة للمشاة وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحي.
 
 
وفى سياق آخر تواصل فرق ووحدات مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، بذل المزيد من الجهود للقضاء على فيروس كورونا من خلال حملات متنوعة استهدفت المنشآت الحكومية والجماهيرية والمصالح الخدمية والأسواق والقرى والشوارع ومناطق الإصابة.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات استهدفت منازل الحالات المؤكدة أو المشتبه فيها الإصابة بفيروس كورونا الوبائى بجانب أعمال المكافحة والتطهير والتعقيم للمؤسسات ومقار البنوك وماكينات الصراف الألى وأماكن التجمعات ، حيث تقوم فرق المكافحة بعمليات تطهير واسعة بأحياء و وقرى ومدن محافظة الجيزة  تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين والبيئة المحيطة به  .
 
وأشار راشد إلى أن أعمال التطهير بالمحافظة تتم بصفة دورية حيث يتم تنسيق المجهودات وتضافر الجهود للوصول لكافة انحاء المحافظة حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم من خلال مديريتى الصحة والطب البيطرى أو من خلال فرق الاحياء والمراكز والمدن مشيراً أن المحافظة تمكنت خلال الشهر الماضى من تطهير وتعقيم 30 ألف شارع منزل ومحل ومقار للبنوك وماكينات الصراف الالى ومناطق تجمعات .
تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو (2)
تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو 

تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو (3)
تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو 

تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو (4)
تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو 

تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو (5)
تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو 

تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو (6)
تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو 

تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو (7)
تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو 

تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو (8)
تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو 

تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو (9)
تعقيم شوارع الدقى ومحطات المترو 

 

 


الدقى

كورونا

الجيزة

تعقيم الشوار

اخبار مصر

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