اليوم السابع
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حملة إزالة للتعديات على أملاك الدولة بقرية اللديد فى أسوان

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:15 م
حملة إزالة للتعديات على أملاك الدولة بقرية اللديد فى أسوان إزالة التعديات على أملاك الدولة بقرية اللديد فى أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قامت الوحدة المحلية للحجز بحرى بقرية اللديد بمركز ادفو بأسوان بقيادة  محمد عطا رئيس القرية وبدون استدعاء قوات الأمن بتنفيذ  3 قرارات إزالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 281م، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين.

 

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ اسوان بضرورة تكثيف الجهود والمتابعة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

 

كان قد اكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى تصريحات صحفية على أن الحملات المكبرة التى تشنها المحافظة يومياً بمشاركة قوات مديرية الأمن وأقسام الشرطة والإدرات الزراعية لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء كانت أراضى البناء أو الزراعية قد أسفرت اليوم عن إزالة 34 حالة تعدى بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو

 

موضحاً بأنه تم إزالة 8 حالات تعدى بحى الصداقة الجديد بمدينة أسوان على أراضى البناء بمساحة 1600 م2، بجانب 6 حالات تعدى على أراضى البناء بقريتى الحجز قبلى والكلح شرق بمركز إدفو بمساحة ٦٦٧ م٢، بالإضافة إلى إزالة 20 حالة على أراضى زراعية بقريتى الكفور والسبيل على مساحة فدان و14 سهم، فضلاً عن ضبط وتحويل 12 من أصحاب التعديات للنيابة العسكرية، وقد أشار اللواء أشرف عطية بأن إجمالى حالات التعدى التى تم إزالتها منذ بداية فترة الحظر فى 25 مارس الماضى وحتى الآن بلغت 524 حالة على مستوى المحافظة شملت 463 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 376 ألفا و525 م2، بجانب 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204.5 فدان

 

مؤكداً على أنه فيما يتعلق بما تم إزالته من تعديات قبل بداية فترة الحظر وصل إلى إزالة 95 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 43 ألفا و945 م2، فى حين تم إزالة 155 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 25 فدانا وقيراط و3 أسهم .

 

 

 

 


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