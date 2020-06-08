اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 04:24 م
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حديقة الحيوان فى باريس تفتح أبوابها امام الزائرين .. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:03 م
حديقة الحيوان فى باريس تفتح أبوابها امام الزائرين .. صور حديقة الحيوان فى باريس تفتح أبوابها امام الزائرين
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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فتحت حديقة الحيوان بالعاصمة الفرنسية باريس، أبوابها من جديد أمام حركة الزوار، اليوم الإثنين، و ذلك عقب تخفيف القيود التى كانت قد أقامتها السلطات الفرنسية للسيطرة و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". 
 
اقبال الزوار على مشاهدة الزرافة بحديقة حيوان باريس
اقبال الزوار على مشاهدة الزرافة بحديقة حيوان باريس
 
و كانت السلطات الفرنسية، قد خففت من قيود الإغلاق أول أمس السبت، بخطوات أكثر انفتاحًا ضمن خطة رفع الحجر مع إزالة الحظر على التنقل على مسافة أكثر من 100 كيلومتر من المنازل، وسط ترقب سكان المدن الكبرى الذين يعتزمون الاستفادة من الأمر للخروج من جديد لحياتهم الطبيعية.
 
الأطفال يشاهدون كلب البحر
الأطفال يشاهدون كلب البحر
 
كما استأنفت المطاعم والكافهيات والحانات عملها، بالعاصمة الفرنسية باريس، من يوم الثلاثاء الماضى، وتوافد المئات إلى الأماكن العامة مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.
 
الليمور يلعبون داخل الحديقة
الليمور يلعبون داخل الحديقة
 
و كانت السلطات الصحية فى فرنسا، قد أعنت فى وقت سابق، عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يوم أمس الأحد، ويقترب إجمالى حالات الوفاة من 30 ألف حالة، وذلك وفق وسائل إعلام فرنسية. 
 
تغذية الليمور بالحديقة
تغذية الليمور بالحديقة

سيدة وطفلتها يلعبون مع البطريق
سيدة وطفلتها يلعبون مع البطريق

 


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