جبروت رجل.. طرد زوجته بعد 22 سنة عشرة لمطالبتها له بتجهيز ابنتهما

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، وخشيتها على نفسها بسبب عنف زوجها، مؤكدة:" طوال 22 سنة زواج تحملت فيهم عنف زوجي، بسبب قلة حيلتى وعدم وجود أحد ليساندنى ويدافع عني، لأتعرض للبطش على يديه من ضرب وتعذيب".

وأضافت:" تزوج على ورفض ترك منزلى، وعشت مع ضرتى وتحملت أن أتحول لخادمة، وعندما جاء العريس لابنته رفض تجهيزها للزواج، وفضحنى أمام أهل العريس، وتسبب فى تدمير حالة ابنته النفسية، والتهديد بالانتحار، فكان يدعى عدم استطاعته الإنفاق علينا، بالرغم من أن زوجته تعيش فى مستوى معيشى لائق، وتبدد الأموال دون حساب".

وتابعت ع.م.خ البالغة من العمر 39 عام:" ربنا ينتقم منه دمر حياتى ومستقبل أولادى بسبب أفعاله، يمكث بالشهور دون أن نراه، بالرغم من سكنه فى شقة بنفس العقار الذى نقطن فيه، وعندما اشتكى لأهله، يطالبونى بالخروج للعمل والإنفاق على أولادي".

وأضافت: "زوجى يتركنى وأولادى فى أشد الحاجة للمال، لأضطر للخروج للعمل لتوفير نفقاتنا دون علمه، وعندما تخبره زوجته يقوم بالتعدى علينا بالضرب المبرح، وتسبب لى بكسر فى معصمي، لأعيش حياة مليئة بالعذاب والذل فى المنزل وخارجه".

يذكر أن الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

وقانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.