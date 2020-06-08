تنفيذ 7316 حكم قضائى وتحرير 1390 مخالفة مرورية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

مكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 244محكوما عليهم، و16أحكام جنائية، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 212محكوما عليهم بإجمالى 7316 أحكام منفذة، 931 حكما جزئيًا، و199حكما مستأنفا، وتحصيل 6071 غرامة، وتحرير 99مخالفة .

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات مرورية لقائدى سيارات ودراجات نارية، حيث تم تحرير 1390 مخالفة، و 766مخالفة انتظار خاطئ، و 205 تصالح فورى، وسحب 30 دراجة نارية وحجز 21دراجات، وتحصيل مبلغ 20500.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد أحمد سليم، تم ضبط 35 قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و9قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

كما نفذت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ ، بمحافظة القليوبية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامات مالية وغلق على أصحاب 12 محال بدائرة المركز أخترقوا قرار حظر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا " المُستجد .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث المركز، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة 12 محال بدائرة المركز أمس وظلوا فاتحى محلاتهم رغم قرار الحظر بإغلاقها فيما جرى تغريم المخالفين غرامات مالية وغلقها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.