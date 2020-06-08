اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 04:04 م
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تفاصيل تجهيز مستشفى جامعة القناة للحجر والعزل لمصابى كورونا.. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:51 م
تفاصيل تجهيز مستشفى جامعة القناة للحجر والعزل لمصابى كورونا.. صور نائب محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يتفقدان مستشفى الجامعة
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أجرى المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء مجدى مصطفى، نائب مدير أمن الإسماعيلية وممثلى التفتيش المالى والإدارى وأعضاء اللجنة بالمرور على مستشفى جامعة قناة السويس والتى يجرى تجهيزها وإعداداها لتكون مخصصة للحجر الصحى والعزل لمصابى فيروس كورونا المستجد بعد أن تم تحويل مستشفى الجراحات المتخصصة وتخصيصها لمصابى فيروس كورونا المستجد والتى يجرى رفع كفائتها وتجهيزها بطاقة 114 سرير و10 أسرة عناية مركزة .

جاءت الجولة فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وتعليماته للمحافظين بتشكيل لجان بجميع المحافظات لتتولى المرور الدورى على جميع المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والعلاجية وسبل الوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد وبعد صدور توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضم رؤساء الجامعات والمستشفيات الجامعية للجان المختصة وبناءً على توجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وخلال الجولة تم تفقد مخازن المستشفى والصيدلية والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجى من جميع المستلزمات الطبية والعلاجية والخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وغرف العزل والعناية  .

وأشاد نائب محافظ الإسماعيلية، بالتعاون المثمر والبناء فيما بين جامعة قناة السويس واسهاماتها مع المحافظة فى كافة محاور التنمية وخدمة المجتمع والبيئة .

كما أكد نائب محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة على أن أعمال اللجنة مستمرة فى مباشرة أعمالها بشكل يومى خلال تلك الفترة والمرور على باقى المؤسسات الطبية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

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