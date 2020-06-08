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تعليم الشرقية: فتح باب التسجيل لوظيفة معلم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:31 م
تعليم الشرقية: فتح باب التسجيل لوظيفة معلم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا رمضان عبد الحميد وكيل تعليم الشرقية
الشرقية إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير التعليم في جميع مراحله ورفع كفاءه المعلمين وأعضاء هيئه التدرس للمشاركة الفعاله في إحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

ومن جانبه أعلن رمضان عبد الحميد وكيل أول وزاره التربيه والتعليم عن قيام الوزاره بفتح باب التسجيل لوظيفة معلم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وذلك على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين في جميع التخصصات إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1/ 6 /2020 وحتى السبت 20/ 6 /2020  من خلال الرابط التالي ..

http://www.pat.edu.eg/ict/stem/applicants/

وأوضح وكيل أول وزاره التربيه والتعليم أنه يشترط للتقديم أن يكون المعلم مسجلا في المرحلة الإعدادية أو الثانوية ، وبالنسبة للتقديم للمواد العلمية ( الفيزياء -الكيمياء - الرياضيات - الإنجليزي -الاحياء - الجيولوجيا) يفضل أن يكون المعلم المتقدم من العاملين بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات.

 


تعليم الشرقيه

أخبار مصرية

محافظه الشرقيه

التربيه والتعليم

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