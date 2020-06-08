تسجيل أكثر من 3.5 مليون حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

كتب محمد عبد العظيم

تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 3.5 مليون حالة، وفيما تم تسجيل 7164910 إصابة بالفيروس، وارتفعت حالات الوفاة إلى أكثر من 407 آلاف حالة، وذلك بحسب إحصاء "ورلد ميترز".

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات حول العالم منذ ظهور الفيروس أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، حيث تم تسجيل أكثر من مليونى حالة إصابة وتسجيل أكثر من 112 ألف حالة وفاة بالفيروس.

وفيما قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد رفع حظر التجول في مختلف المدن ابتداء من الاثنين، بعد تسجيل نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد.

وكذلك أعلنت رابطة الدرجات الأدنى للدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، عن حالتي إصابة بفيروس كورونا في الدرجة الثانية في أحدث جولة من الفحوص، وتهدد الإجراءات الحكومية المتساهلة في الهند، بتدهور الوضع الصحي في البلاد، مع إعادة فتح الأماكن العامة، بالرغم من تسجيل أرقام مرتفعة للإصابة بكورونا.

اقترب فريق علماء جامعة أوكسفورد في بريطانيا، والذين يقودون السباق العالمي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، من تحقيق تقدم كبير في علاج الأجسام المضادة ضد المرض.