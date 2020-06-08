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تركيا: 19 حالة وفاة و989 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالى الإصابات 171121

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:19 م
تركيا: 19 حالة وفاة و989 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالى الإصابات 171121 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت تركيا عن تسجيل 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا و989 إصابة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4711 والإصابات إلى 171121. 

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم حيث تم تسجيل أكثر من 7.1 مليون إصابة وتخطت حصيلة الوفيات الـ 407 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 3 ملايين حالة شفاء. 

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل 604 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة، وقالت السلطات الصحية الإيطالية، أنه تم تسجيل 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 33964.
 
وذكرت وزارة الصحة البحرينية، أنه تم تسجيل 654 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15417، وفيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 24 وفاة و1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفى قطر تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 57 و1368 إصابة ترفع الإجمالي إلى 70158.
 
يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، وتواصل الجهات المعنية فى مختلف دول العالم جهودها من أجل التوصل إلى لقاح أو فيروس فى أقرب وقت ممكن. 
 
 
 

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