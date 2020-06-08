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ترامب يسخر من ميت رومنى بعد مشاركته فى احتجاجات البيت الأبيض: يا له من رجل

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:12 م
ترامب يسخر من ميت رومنى بعد مشاركته فى احتجاجات البيت الأبيض: يا له من رجل ميت رومني في المظاهرات
كتب آسر أحمد

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سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من السيناتور الجمهوري ميت رومني، الذي شارك في مظاهرات البيض الأبيض التي تندد بالعنصرية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية عقب مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس.

وشارك ترامب متابعيه عبر موقع تويتر، بمقطع فيديو يظهر من خلال السيناتور الجمهوري، وهو وسط المتظاهرين الذين يتجهون الى البيت الأبيض في واشنطن، وكتب ساخراً " الإخلاص الهائل، يا له من رجل، من الصعب تصديق هذا مع تلك الموهبة السياسية التي يتمتع بها، فإن ارقامه في مدينة يوتا سوف تنخفض بشكل كبير للغاية".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن ميت رومنى أصبح أول سيناتور جمهورى يُعرف مشاركته فى واحدة من المسيرات التى شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن ضد العنصرية فى أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة فى مدينة مينيابوليس قبل أسبوعين تقريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن  رومنى، السيناتور عن ولاية يوتا والمرشح الرئاسى السابق، سار مع مئات من الإنجيليين فى حشد أمس الأحد تحول فى النهاية إلى أكثر من ألف متظاهر. وكان رومنى مرتديا لكمامة ولم يكن ظاهرا بشكل واضح بين المتظاهرين.

ميت رومني في المظاهرات
ميت رومني في المظاهرات

وقال رومنى فى مقابلة معه أنه أراد إيجاد طريقة لإنهاء العنف والوحشية والتأكد من فهم الناس أن حركة السود مهمة. وظهرت السيناتور الديمقراطية كامالا هاريس وزميلتها إليزابيث وارن بين حشود المتظاهرين الغاضبين، لكنهم كانوا سلميين إلى حد كبير فى المنطقة، وقام رمز الحقوق المدنية النائب جون لوليس بجولة فى  المنطقة التى أعيد تسميتها  مؤخرا باسم "حياة السود مهمة بلازا" صباح أمس الأحد مع عمدة واشنطن موريل بوسر.

وكان النائب الجمهورى ويل هورد قد شارك فى المظاهرات فى ولايته تكساس الأسبوع الماضى، لكن رومنى هو أول سيناتور جمهورى يعلن انضمامه لمظاهرة.


دونالد ترامب

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السيناتور الأمريكي ميت رومني

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