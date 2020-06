ترامب يسخر من ميت رومنى بعد مشاركته فى احتجاجات البيت الأبيض: يا له من رجل

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من السيناتور الجمهوري ميت رومني، الذي شارك في مظاهرات البيض الأبيض التي تندد بالعنصرية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية عقب مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس.

وشارك ترامب متابعيه عبر موقع تويتر، بمقطع فيديو يظهر من خلال السيناتور الجمهوري، وهو وسط المتظاهرين الذين يتجهون الى البيت الأبيض في واشنطن، وكتب ساخراً " الإخلاص الهائل، يا له من رجل، من الصعب تصديق هذا مع تلك الموهبة السياسية التي يتمتع بها، فإن ارقامه في مدينة يوتا سوف تنخفض بشكل كبير للغاية".

Tremendous sincerity, what a guy. Hard to believe, with this kind of political talent, his numbers would “tank” so badly in Utah! https://t.co/KqHsHmSRKo