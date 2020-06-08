اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 11:40 م
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تجهيز مستشفى الصدر بالمعمورة فى الإسكندرية تمهيدا لاستخدامها كمستشفى عزل

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:07 م
تجهيز مستشفى الصدر بالمعمورة فى الإسكندرية تمهيدا لاستخدامها كمستشفى عزل مستشفى الصدر بالمعمورة
الإسكندرية - جاكلين منير

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تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، مستشفى صدر المعمورة، للوقوف على احتياجاتها من المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة، بعد تخصيصها كأحد مستشفيات العزل الصحى بالإسكندرية لمصابى فيروس كورونا المستجد.

وأشارت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها اليوم، إلى أنه خلال زيارتها استفسرت "عازر" من مسئولى المستشفى عن مدى جاهزيتها واحتياجاتها من المستلزمات والأجهزة المختلفة وأجهزة التنفس الصناعى لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، تمهيدا لاستخدامها خلال الفترة المقبلة كمستشفى عزل تسع 150 سريرا، بالإضافة إلى الخدمات الاخرى التى تقدمها المستشفى، مؤكدة أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات المخصصة للعزل وتوفير كافة احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم.

يأتى هذا تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضى بالمحافظين بالمرور اليومى على جميع المستشفيات التى تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى عزل أو تشخيص لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها وكذا إجراءات استقبال الحالات، وكذا متابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين.

وكانت محافظة الإسكندرية أطلقت مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة تحت شعار "ادعم عمال اليومية"، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم من خلال المبادرة توزيع أكثر من 90 ألف مساعدة عينية على أسر مختلفة، سواء كانت من العمالة اليومية التى تم حصرها، أو الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتم التوزيع تحت إشراف من مديريتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لكافة الأسر التى تم تسجيلها من خلال المتطوعين فى تلك المبادرة، للمتابعة لاحقا من خلال تقديم مساعدات مستقبلا.

وأكدت أن المحافظة أطلقت العديد من المبادرات، أهمها مبادرة "دعمك حياه" لدعم القطاع الصحى بالمحافظة، ودعم الفريق الطبى الذى هو بمثابة خط الدفاع الأول الذى يتصدر الصفوف الأمامية على الجبهة، واستهدفت تلك المبادرة لدعم الأطقم الطبية، حيث تم توفير كيات كبيرة من المستلزمات والأجهزة الطبية لدعم القطاع الصحى وهيئة الإسعاف، حيث تم توفير أكثر 5000 "ماسك"، 2000 بدلو واقية، و10 أجهزة تنفس صناعى تم توزيعها على المستشفيات، و4 أطنان من المواد المطهرة والكلور، وجميعها من منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بالإسكندرية، والنقابات المهنية.

 

مستشفى الصدر بالمعمورة (1)
مستشفى الصدر بالمعمورة (1)

 

مستشفى الصدر بالمعمورة (2)
مستشفى الصدر بالمعمورة (2)

 

مستشفى الصدر بالمعمورة (3)
مستشفى الصدر بالمعمورة (3)

 

مستشفى الصدر بالمعمورة (4)
مستشفى الصدر بالمعمورة (4)

 


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