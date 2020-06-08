اليوم السابع
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بعيدا عن الأرقام.. محمد العريان: إضاءة القمر للمحيط مثيرة للإعجاب "صورة"

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:56 م
بعيدا عن الأرقام.. محمد العريان: إضاءة القمر للمحيط مثيرة للإعجاب "صورة" القمر يضى مياه المحيط
كتب محمد رضا

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يرتبط عادة اسم الخبير الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان، بالدراسات والأبحاث والرؤى الاقتصادية، وميزانيات الدول والبورصات العالمية والأرقام والحسابات، لكن فى مشاركة مختلفة هذه المرة مع متابعيه، نشر الدكتور محمد العريان، صورة لضوء القمر وهو يزين سطح مياه المحيط فى مدينة كاليفورنيا الأمريكية.

 

وشارك الدكتور محمد العريان، الصورة المبهجة للقمر ومياه المحيط عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "فى حين أنه ليس قمرًا كاملًا، فإنه لا يزال يضىء المحيط بشكل مثير للإعجاب وجميل.. كاليفورنيا".

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يشار إلى أن الخبير الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان، كان قد نشر مخطط من إصدار هذا الأسبوع من مجلة The Economist، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، موضحًا من خلاله مدى تأثير الصدمة الاقتصادية التى يتعرض لها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على تفاوت الدخل.

 

وقال الدكتور محمد العريان، فى تعليقه على صورة مخطط إصدار مجلة The Economist، "فى غياب الإجراءات المناسبة فى الوقت المناسب، من المرجح أن تؤدى الصدمة الاقتصادية التى تسببها COVID - 19 وما بعدها إلى تفاقم التفاوت فى الدخل على جانبى المحيط الأطلسى.. هذا فى الوقت الذى يزداد فيه تفاقم الثروة والفرص سوءًا".

 

يذكر أن الدكتور محمد العريان، الاقتصادى العالمى، كان قد كشف، فى نهاية شهر مايو الماضى، أن ما يعانيه الاقتصاد فى العالم حاليا، يمثل الصدمة الثالثة فى غضون 10 سنوات، حيث كانت الصدمة الأولى بسبب العولمة، ما أدى إلى إبعاد وتهميش قطاعات معينة من السكان، والثانية جاءت بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

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وقال "لدينا الآن صدمة ثالثة، تشمل جميع القطاعات الثلاثة، وهى الأسر والحكومات والشركات، وسينضم قطاع الشركات بسبب التحول الكبير فى التركيز من الكفاءة إلى المرونة، والابتعاد تدريجياً عن المفاهيم التى اعتنقت منذ فترة طويلة لإدارة المخزون فى الوقت المناسب وسلاسل التوريد العالمية الفعالة من حيث التكلفة".

 

وأضاف الدكتور محمد العريان، فى مقابلة مع مؤسسة  IFC Insights - آنذاك - أن الاقتصاد العالمى الآن فى رحلة مقلقة إلى وجهة غير مؤكدة، الرحلة المقلقة ترجع بشكل رئيسى إلى الاضطرابات المتعلقة بالنشاط الاقتصادى المرتبطة بالصحة، لا نعرف إلى متى ستستمر هذه الرحلة، خاصة للاقتصادات الناشئة.

 

وأوضح العريان: "لقد تغيرت الشروط الأولية للنجاح، إذا نظرت إلى العالم القديم، باستثناء الصين، لأن الصين هى حقًا نموذج نمو خاص جدًا، كانت سنغافورة وكوريا تتقن هذا النجاح لكن الآن الظروف تغيرت فى العالم الجديد بعد كورونا، لذا لا بد من العمل على تحفيز النمو ومعتمدا على ذاتك كثيرا وتستطيع تلبية المتطلبات المحلية، لذا، فإن أول شيء تغير هو إمالة نموذج النمو".

 


الدكتور محمد العريان

ضوء القمر

اكتمال القمر

محمد العريان

فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

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