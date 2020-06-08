اليوم السابع
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انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يسجل 23 جنيها من المزرعة

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:30 م
انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يسجل 23 جنيها من المزرعة صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 8-6-2020 ، انخفاضا حسب الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة حيث سجل سعر الكيلو23 جنيها من المزرعة مقابل 24 جنيها وذلك بعد أن شهدت الأسعار انخفاض عقب اجازة عيد الفطر المبارك. 
 
وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 23 جنيها للكيلو،  فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 26 -28 جنيها للكيلو حسب المنطقة. 
 
وأضاف السيد لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 9-11 جنيها، سعر كرتونة البيض تبدأ من 25 جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك 30-32 جنيها.
 
والجدير بالذكر أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 
 وأوضحت، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وأن مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل . 
 
 
 

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