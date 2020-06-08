اليوم السابع
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اليوم.. أرامكو تبدأ تحديد الأسهم المجانية للأفراد وهذه آلية الاستحقاق

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:32 ص
اليوم.. أرامكو تبدأ تحديد الأسهم المجانية للأفراد وهذه آلية الاستحقاق ارامكو - ارشيفية
إيمان حنا

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تبدأ شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، تحديد المستحقين وإيداع الأسهم المجانية للأفراد المكتتبين في الشركة، بعد احتفاظهم بالأسهم طوال المدة المحددة بستة أشهر كاملة ، حسبما ذكرت قناة العربية.

وسيحصل الأفراد السعوديون على أسهم مجانية عبارة عن سهم لكل 10 أسهم، وسيكون الحد الأقصى للاستحقاق 100 سهم لكل فرد سعودي احتفظ بالأسهم التي اكتتب بها لمدة 180 يومًا للمحتفظين بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع طيلة تلك الفترة.

وبحسب إعلان أرامكو السابق فلن يتم احتساب أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المستحقة لمنح الأسهم.

وسيقوم أيضاً مركز إيداع الأوراق المالية بتطبيق منهجية "الأسهم الأخيرة تُستبعد أولاً" لمراقبة التعاملات في أسهم الشركة، بهدف تحديد عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين والتي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية.

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو في حال تم بيع الأسهم المودعة في المحفظة الاستثمارية (صفقة بيع واحدة أو أكثر) بعد انتهاء عملية الطرح وأصبح عدد الأسهم المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين أقل من عدد الأسهم المؤهلة، سيؤدي ذلك إلى تخفيض عدد الأسهم المؤهلة التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية بناء عليها.

ونتيجة لذلك، لا تُعتبر أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المؤهلة التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية بناء عليها.

وفي حال تم بيع أو تحويل أو التصرف بجزء أو كل الأسهم المؤهلة من حساب المحفظة الاستثمارية لأي من المكتتبين الأفراد المؤهلين لأي سبب، ولو كان ذلك الجزء من يوم، وسواء ضمن رقم التعريف الوطني (NIN) أو رقم تعريف وطني آخر، فسوف تصبح تلك الأسهم التي تم بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها غير مستحقة لمنح الأسهم المجانية.


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شركة ارامكو

السعودية

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