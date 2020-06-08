اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الهلال الأحمر المصرى يعقم منشأت خدمية بشمال سيناء

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:10 م
الهلال الأحمر المصرى يعقم منشأت خدمية بشمال سيناء تعقيم منشأت بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء فى بيان له، الانتهاء من حملة تعقيم استهدفت منشآت حكومية وخدمية فى مدينة العريش بشمال سيناء فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا المستجد.

وأوضح البيان، أنه قام بتنفيذ الحملات فريق من الشباب المتطوعين، وشملت اليوم  تعقيم مكتب بريد حى المساعيد ، و بريد ضاحية السلام ، وبريد حى الريسة شرق العريش، ورئاسة حى حي المساعيد، ومقر احد البنوك فى العريش.

وكرم فرع الهلال الأحمر المصرى 106 متطوع من متطوعي الهلال الأحمر بشمال سيناء لجهودهم المبذولة والمثمرة من اجل الانسانية في توزيع المساعدات الانسانية لمواجهة فيروس كرونا وأنشطة الهلال المختلفة .

وقال عمر على مدير فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء  لـ " اليوم السابع "، ان هذا التكريم رد جميل للشباب من شمال سيناء الذين بذلوا جهد مضاعف خلال الفترة الأخيرة فى اعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية بينها تنظيم عمليات الصرف داخل فروع ومقرات تسليم المعاشات بالبريد والبنوك، إضافة لمهام تسليم مساعدات للأسر التى تقرر حجرها فى منازلها من المخالطين لحالات إصابة بكورونا.

اضاف ان الشباب ادوا دورهم إلى جانب الأجهزة الحكومية فى اعمال التطهير والتعقيم التى أطلقتها محافظة شمال سيناء بشوارع المدينة، كما كانوا سباقين لتوصيل المساعدات الانسانية للمستحقين لها فى مختلف مدن المحافظة بتنسيق مع الجهات الرسمية .

وقال مير فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الجهود المبذولة من جانب الهلال الأحمر لخدمة أهالى المحافظة فى هذه الظروف، لافتا إلى أنه إلى جانب استمرار الاعمال التطوعيه لمساعدة كبار السن فى منافذ الصرف، تجرى أعمال التطهير والتعقيم تباعا للمنافذ الخدمية، وتنفيذ حملات التوعية وتوصيل الاحتياجات للمحتاجين لها من الأسر التى تظهر بها حالات اصابة.

تعقيم منشأت بشمال سيناء (1)
تعقيم منشأت بشمال سيناء (1)

 

تعقيم منشأت بشمال سيناء (2)
تعقيم منشأت بشمال سيناء (2)

 

تعقيم منشأت بشمال سيناء (3)
تعقيم منشأت بشمال سيناء 
تعقيم منشأت بشمال سيناء (4)
تعقيم منشأت بشمال سيناء (4)

 

تعقيم منشأت بشمال سيناء (5)
تعقيم منشأت بشمال سيناء (5)

 

تعقيم منشأت بشمال سيناء (6)
تعقيم منشأت بشمال سيناء (6)

 

 

 


شمال سيناء

الهلال الاحمر

كورونا

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة