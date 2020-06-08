الهلال الأحمر المصرى يعقم منشأت خدمية بشمال سيناء

وأوضح البيان، أنه قام بتنفيذ الحملات فريق من الشباب المتطوعين، وشملت اليوم تعقيم مكتب بريد حى المساعيد ، و بريد ضاحية السلام ، وبريد حى الريسة شرق العريش، ورئاسة حى حي المساعيد، ومقر احد البنوك فى العريش.

وكرم فرع الهلال الأحمر المصرى 106 متطوع من متطوعي الهلال الأحمر بشمال سيناء لجهودهم المبذولة والمثمرة من اجل الانسانية في توزيع المساعدات الانسانية لمواجهة فيروس كرونا وأنشطة الهلال المختلفة .

وقال عمر على مدير فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء لـ " اليوم السابع "، ان هذا التكريم رد جميل للشباب من شمال سيناء الذين بذلوا جهد مضاعف خلال الفترة الأخيرة فى اعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية بينها تنظيم عمليات الصرف داخل فروع ومقرات تسليم المعاشات بالبريد والبنوك، إضافة لمهام تسليم مساعدات للأسر التى تقرر حجرها فى منازلها من المخالطين لحالات إصابة بكورونا.

اضاف ان الشباب ادوا دورهم إلى جانب الأجهزة الحكومية فى اعمال التطهير والتعقيم التى أطلقتها محافظة شمال سيناء بشوارع المدينة، كما كانوا سباقين لتوصيل المساعدات الانسانية للمستحقين لها فى مختلف مدن المحافظة بتنسيق مع الجهات الرسمية .

وقال مير فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الجهود المبذولة من جانب الهلال الأحمر لخدمة أهالى المحافظة فى هذه الظروف، لافتا إلى أنه إلى جانب استمرار الاعمال التطوعيه لمساعدة كبار السن فى منافذ الصرف، تجرى أعمال التطهير والتعقيم تباعا للمنافذ الخدمية، وتنفيذ حملات التوعية وتوصيل الاحتياجات للمحتاجين لها من الأسر التى تظهر بها حالات اصابة.



تعقيم منشأت بشمال سيناء (1)



تعقيم منشأت بشمال سيناء (2)



تعقيم منشأت بشمال سيناء



تعقيم منشأت بشمال سيناء (4)



تعقيم منشأت بشمال سيناء (5)