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النقل: المترو نقل أمس مليون راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:06 م
النقل: المترو نقل أمس مليون راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصلت بالأمس الأثنين  إلى مليون راكب من خلال 1014 رحلة قطار قامت بها خطوط مترو الأنفاق، حيث نقل الخط الأول 602 ألف راكب، والخط الثانى 342 ألف راكب، 56 ألف راكب.
 
وواصلت شركة المترو اليوم أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.
 
وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.
 
 
وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.
 
 
 
 

كورونا

المترو

مترو الانفاق

القطارات

اخبار مصر

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