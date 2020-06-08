الموافقة على بدء الدراسة ببيطرى جامعة العريش وإنشاء كلية للحاسبات والمعلومات

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت جامعة العريش فى بيان لها، موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية الطب البيطرى بجامعة العريش ابتداء من العام الدراسى 2020-2021، وتطبيق لائحة كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس لمرحلة البكالوريوس على كلية الطب البيطرى بجامعة العريش .

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات بجامعة العريش واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن .

وقدم الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش لأهل سيناء لهذه القرارات الجديدة، وقال انها تضيف صروح علمية على ارض شمال سيناء واستمرار لدعم كل مؤسسات الدولة للجامعة للتوسع فى كلياتها .

وسبق وأعلن الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، انه تمت رسميا موافقة المجلس الأعلى للجامعات عبر الفيديو كونفرانس على قرار بدء الدراسة هذا العام لكلية الطب البيطرى بجامعة العريش والموافقة على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش.

وقدم رئيس جامعة العريش باسم أهالى سيناء الشكر والتقدير والاحترام للقيادة السياسية العليا ولوزير التعليم العالى والبحث العلمى الامين العام للمجلس الاعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية على دعمهم الكبير لجامعة العريش.

وأعلنت جامعة العريش بشمال سيناء فى بيان لها، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المصرى بالموافقة على إنشاء كلية الطب البشرى جامعة العريش، حيث أوضح البيان، أنه بصدور القرار سيتم بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة العريش هذا العام .

وقال رئيس جامعة العريش ، أنه يجرى حاليا إنشاء ثانى مبنى لكلية الطب البشرى داخل الحرم الجامعى، تزامنا مع قرب الانتهاء من مبنى معامل كلية الطب لخدمة الطلاب وأهالى سيناء، ومبانى كليات ومعامل ومسطحات خضراء والأحواض السمكية الأحواض المفتوحة والمغلقة، والانتهاء من زراعة أشجار زينة منتجه من أصناف نخيل البلح ، تم نقلها من رشيد من أنواع تلائم ظروف التربة والمناخ بشمال سيناء وهى انواع الزغلول والسمانى والحيانى ، وعددها 100 نخلة ذات أطوال متنوعة تتراوح مابين 2.5 الى 3.5 متر، وشراء 11 نخلة منتجة صنف برحى بجودة عالية .

يذكر انه بدأت فى حرم جامعة العريش التجهيزات لإنشاء ملعب خماسي وصالة رياضية.

وقال الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، إن الجامعة تلقت موافقة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إنشاء ملاعب خماسية وصالة للألعاب الرياضية لطلاب جامعة العريش داخل الحرم الجامعى لممارسة الأنشطة الرياضية داخل الجامعة .

واشار رئيس جامعة العريش إلى أن الإنشاءات ستتم على نفقة وزارة الشباب والرياضة، لافتا إلى أن هذه المشروعات الرياضية الجديدة ستكون اضافة قوية داخل حرم الجامعة ودعم لطلاب جامعة العريش لممارسة الأنشطة الرياضية واوضح انه سيتم البدء فى التنفيذ فورًا خلال الأيام القادمة بواسطة وزارة الشباب والرياضة.



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