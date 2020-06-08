المرشح الديمقراطى بايدن يرفض دعوات "إلغاء الشرطة".. ويدعو لإصلاح

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت حملة جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة موقفها اليوم من الدعوات التي تنادي بإلغاء الشرطة قائلة ان بايدن يدعم الحاجة الملحة الى الإصلاح بدلا من الإلغاء.

وبحسب فوكس نيوز فقد قال أندرو بيتس مدير الاستجابة السريعة في حملة بايدن في بيان إن نائب الرئيس بايدن لا يعتقد أنه يجب الغاء الشرطة مضيفا إنه يسمع ويشارك الحزن والإحباط لدعوات التغيير وهو ما يدفعه لضمان تحقيق العدالة.

وأضاف بيتس أن بايدن يدعم "الحاجة الملحة للإصلاح" ، والتي قال إنها تتضمن "تمويل المدارس العامة ، والبرامج الصيفية ، والصحة العقلية وعلاج الإدمان بشكل منفصل عن تمويل الشرطة - حتى يتمكن الضباط من التركيز على وظيفة الشرطة. "

أشارت حملة بايدن إلى خطة العدالة الجنائية والتي تقترح 300 مليون دولار إضافية لضبط الأمن المجتمعي، وقال بيتس إن التمويل سيحسن العلاقات بين الضباط والمقيمين وسيوفر التدريب اللازم لتجنب الوفيات المأساوية غير المبررة، كما سيذهب هذا التمويل لدعم تنويع أقسام الشرطة بحيث تشبه المجتمعات التي تخدمها مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى تمويل إضافي للكاميرات المثبتة في ملابس الضباط.





جاء بيان الحملة كدفع من قبل النشطاء لإلغاء أو تفكيك أو إصلاح أقسام الشرطة التي اكتسبت دعم في المدن الكبرى - أبرزها مينيابوليس ، حيث تسبب موت جورج فلويد أثناء وجوده في حجز الشرطة في إثارة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ودعوات لتغيير السياسات في إنفاذ القانون .

لكنها ضغطت أيضا على الديمقراطيين البارزين مثل بايدن للتحدث علنا ​​عن الدعوات لإلغاء الشرطة، وأشارت حملة بايدن إلى خطة العدالة الجنائية والتي "من شأنها تنشيط الشرطة الموجهة للمجتمع".

ووفقا للتقرير أعلن أعضاء مجلس مدينة مينيابولس ذي الميول اليسارية يوم الأحد عن محاولة ضد الفيتو لحل شرطة مينيابوليس ، حتى عندما أوضح رئيس البلدية أنه لا يدعم إلغاء الإدارة.

يختلف شكل تمويل الشرطة في أماكن مختلفة. في مينيابوليس خاصة أن الغالبية العظمى لمجلس المدينة تدعم التفكيك الهيكلي الكامل للقسم وفي أماكن أخرى ، ستظل الإدارات في مكانها ولكن تحصل على موارد حكومية أقل مع توجيه بعض تمويلها نحو برامج العدالة الاجتماعية.