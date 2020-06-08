اليوم السابع
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اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف تعقد اجتماعها الدورى

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:09 م
اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف تعقد اجتماعها الدورى جانب من الاجتماع
كتب لؤى على

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عقدت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، اجتماعها الدوري بمقر لجنة المصالحات اليوم الاثنين، بحضور اللواء خالد الشاذلي، والدكتور عصام جلال الأمين العام بوزارة التنمية المحلية، والشيخ فوزي عباس، رئيس الاتحاد العام للقبائل المصرية والعربية، والدكتور سعيد عامر أمين عام مساعد الدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري مقرر اللجنة، والدكتور حسن إبراهيم يحي عضو اللجنة.

وناقش الاجتماع التصديق على تشكيل اللجان الفرعية بالمحافظات، ومناقشة خطة اللجنة السنوية وما تم تنفيذه منها، ومتابعة دراسة تفعيل آليات التواصل مع أعضاء اللجنة الفرعية بالمحافظات عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس".

من جانبه صرح رئيس اللجنة: بأن اللجنة العليا للمصالحات هي ترجمة فعلية على أرض الواقع لمحور هام من محاور مؤتمر الأزهر للتجديد، وأنها تعمل وفق خطتها السنوية للعمل على إنهاء النزاعات مع اتخاذ التدابير والاحترازات الوقائية التي تضمن سلامة كافة العاملين والمتعاملين مع اللجان الفرعية بالمحافظات.

وأكد "شومان" بأن مهمة اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر منذ أن تم إنشاؤها يأتي انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الذي يترجم أهداف الإسلام ومقاصده، ومنها الحفاظ على الدماء وصيانة الأعراض والممتلكات، وإصلاح ذات البين، والعمل على رأب الصدع وتوحيد الصف، وإعلاء المصالح العليا للوطن لتحقيق أمنه واستقراره وإقرارهما.

وأضاف"شومان" أنه يتم العمل بالتنسيق التام مع كافة أجهزة الدولة الرسمية المعنية بالمصالحات ووفق الإجراءات المتبعة مسبقًا.

من جانبه صرح اللواء خالد الشاذلي بأن وجود الأزهر في هذا الدور المجتمعي يعجل بالقضاء على الخصومات الثأرية خاصة في صعيد مصر؛ لأن الأزهر الشريف محل اتفاق جميع أطياف الشعب المصري علاوة على أن قيادته لملف المصالحات أصبح أمرًا ضروريا في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع للعمل لمصلحة البلاد وإعلاء شأنها.


لجنة المصالحات

الثأر

الازهر الشريف

عباس شومان

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