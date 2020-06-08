اليوم السابع
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الكرملين: لم يتحدد بعد موعد لاستئناف الطيران إلى الدول الأخرى

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:21 م
الكرملين: لم يتحدد بعد موعد لاستئناف الطيران إلى الدول الأخرى المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيكسوف
أ ش أ

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قال ديمترى بيكسوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إنه لم يتحدد حتى الآن موعد لاستئناف رحلات الطيران بين روسيا والدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر محل بحث ودراسة الآن. 
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية، عن بيكسوف قوله: "إن قضية استئناف رحلات الطيران مدرجة في جدول الأعمال لكن لا مواعيد محددة بشأن الاستئناف الآن". 
كان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أمر في وقت سابق بأن تصاغ اقتراحات بشأن المواعيد المُحتملة لاستئناف رحلات الطيران. 
ويُشار إلى أن روسيا علقت بالكامل في شهر مارس رحلات الطيران مع الدول الأخرى وسط جائحة كورونا باستثناء الشحن الجوي والبريد وإعادة الروس إلى الوطن. 
وكانت أول خطوة اتخذت لخفض رحلات الطيران إلى الصين في أول فبراير ثم إلى كوربا الجنوبية وإيران، وتوالت بعد ذلك الدول الأخرى. 
وفي شهر مارس عندما بدأت جائحة كورونا في أوروبا، فرضت روسيا قيودا على الطيران إلى إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، ثم بعد ذلك بأيام فرضت حظر طيران على السفر إلى أوروبا كاملة.
وفي الثالث والعشرين من مارس تم حظر الطيران إلى 95 دولة حول العالم، وفي الـ 27 من مارس علقت روسيا بشكل كامل كل الرحلات الاعتيادية والطيران المستأجر (تشارتر). 


الكرملين

ديمترى بيكسوف

الطيران

روسيا

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