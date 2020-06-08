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القبض على شاب يعانى من مرض نفسى لذبحه والده فى المنوفية

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:10 م
القبض على شاب يعانى من مرض نفسى لذبحه والده فى المنوفية أحد الضحايا- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت  مباحث مركز الباجور من القبض على شاب ذبح والده موظف بهيئة النقل العام بقرية سنجلف التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية،وذلك لمعاناته من مرض نفسى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد هيثم النطاط رئيس مباحث مركز الباجور من إلقاء القبض على "م.أ" لذبحه والده الموظف بهيئة النقل العام بقرية سنجلف التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية،وذلك لمعاناته من مرض نفسى.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي منذ فترة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بنقل الجثمان من مكان الحادث، وجار العرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

 

 

 

 

 

 


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