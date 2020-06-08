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الفاو: 59.9 مليون شخص يعملون فى قطاع مصائد الأسماك والاستزراع المائى

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:56 م
الفاو: 59.9 مليون شخص يعملون فى قطاع مصائد الأسماك والاستزراع المائى محيطات
ريهام عبد الله

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كشفت منظمة "الفاو"، أن عدد العاملين فى قطاع مصائد الأسماك والاستزراع المائى، يقدر بحوالى 59.5 مليون شخص، مشيرة إلى أن مصائد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية أن تساعد في حماية الموارد البحرية مع توفير التغذية والعمالة لآلاف الأشخاص.

وقالت الفاو فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "يقدر عدد العاملين في قطاع مصائد الأسماك والاستزراع المائي بحوالي 59.5 مليون شخص اكتشف كيف يمكن لمصائد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية أن تساعد في حماية مواردنا البحرية مع توفير التغذية والعمالة لآلاف الأشخاص".

الفاو
الفاو

وفى سياق آخر، بثت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو"، فيديو معلوماتى، تزامنا مع اليوم العالمي للمحيطات المقرر اليوم 8 يونيو للتعريف بتقسيمات المحيطات العالم والتي تم تقسيمها لمناطق لتحسين وإدارة تقييم الأرصدة السمكية الموجودة فيها.

هل تعلم أن محيطات العالم مقسمة لمناطق لتحسين إدارة وتقييم الأرصدة السمكية الموجودة فيها؟.

وأوضحت الفاو خلال الفيديو انه في الخمسينيات من القرن الماضي قادت المنظمة تحالفا دوليا لتقسيم المحيطات إلى مناطق لتحسين وإدارة تقييم الأرصدة السمكية الموجودة فيها المنطقة 37 هي التي تضم البحر الأسود والأبيض المتوسط والمنطقة 21 تضم شمال غرب المحيط الأطلسي والمنطقة 87 تضم جنوب شرق المحيط الهادئ، حيث أن مناطق الصيد تعمل كأداة للمساعدة لضمان التتبع لمعرفه من اين تأتى الاسماك والجودة والسلامة لمعرفة أنه قد تم اتباع لوائح سلسلة التبريد والسلامة والشرعية ولمعرفه أيضا أن الأسماك تأتى من مصائد الأسماك المرخصة وانه تم احترام الحصص المصرح بها.

وأشارت الفاو إلى أن مناطق الصيد في المنظمة تساعد على ضمان استخدام مواردنا السمكية البحرية على نحو مستدام.


الفاو

مصائد الاسماك

الموارد البحرية

الأحياء المائية

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