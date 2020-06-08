الصحة : الاستجابة لنقل حالات الأطقم الطبية المصابة بكورونا لمستشفيات العزل

وأوضحت الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة في بيان لها علي صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه تم الاستجابة لنقل الحالات الصحية من الأطقم الطبية التي تحتاج إلى مستشفيات عزل بأسرع وقت ممكن، كما قامت بتوصيل حالات العزل المنزلي التي تحتاج متابعة هاتفية بفريق طبي مخصص للتواصل مع الأطقم الطبية المصابة أو المشتبه بإصابتهم ومتابعة حالاتهم الصحية.

وأشارت الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة، إلى أن مثلو وحدة مقدمي الخدمة الطبية بجميع المحافظات يقومون بالتواصل مع الطواقم الطبية المصابة ومساعدتهم في تذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء صرف الدواء أو في حالة احتياجهم لرعاية صحية بالمستشفيات وطالبت بتواصل أعضاء الطواقم الطبية معها، مؤكدة بذل قصارى جهدها لمساعدة الأطقم الطبية مؤكدة زيادة عدد أعضاء فريق المخصص لمتابعة الشكاوى والطلبات لتقليل وقت التدخل لحل الشكاوى.