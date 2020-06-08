اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة : الاستجابة لنقل حالات الأطقم الطبية المصابة بكورونا لمستشفيات العزل

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:21 م
الصحة : الاستجابة لنقل حالات الأطقم الطبية المصابة بكورونا لمستشفيات العزل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة، أنه على مدار الأسابيع الماضية تلقت على رقم الواتس آب 01204854721 المخصص للطواقم الطبية فقط مئات الاستفسارات والطلبات من الأطقم الطبية سواء المصابة أو المشتبه بإصابتهم وتم التجاوب مع أغلبها وبأولوية الحالة الصحية لمقدم الطلب.
 
وأوضحت الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة في بيان لها علي صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه تم الاستجابة لنقل الحالات الصحية من الأطقم الطبية التي تحتاج إلى مستشفيات عزل بأسرع وقت ممكن، كما قامت بتوصيل حالات العزل المنزلي التي تحتاج متابعة هاتفية بفريق طبي مخصص للتواصل مع الأطقم الطبية المصابة أو المشتبه بإصابتهم ومتابعة حالاتهم الصحية.
 
وأشارت الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة، إلى أن مثلو وحدة مقدمي الخدمة الطبية بجميع المحافظات يقومون بالتواصل مع الطواقم الطبية المصابة ومساعدتهم في تذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء صرف الدواء أو في حالة احتياجهم لرعاية صحية بالمستشفيات وطالبت بتواصل أعضاء الطواقم الطبية معها، مؤكدة بذل قصارى جهدها لمساعدة الأطقم الطبية مؤكدة زيادة عدد أعضاء فريق المخصص لمتابعة الشكاوى والطلبات لتقليل وقت التدخل لحل الشكاوى.
 
 

 


الصحة

فيروس كورونا

الأطقم الطبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة