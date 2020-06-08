اليوم السابع
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السيطرة على حريق سيارة نقل بالعياط دون إصابات

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:45 م
السيطرة على حريق سيارة نقل بالعياط دون إصابات حريق سيارة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شب حريق بسيارة نقل بالعياط، مساء اليوم الإثنين، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران واخمادها دون إصابات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة نقل أمام قرية كفر تركي بالعياط.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وواصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 2946 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 572 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 89 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 5 دراجة نارية مخالفة، 11 موقفا عشوائيا، 23 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.  

وعززت، اليوم الاثنين، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.   وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.


حريق سيارة

حريق بالعياط

الحماية المدنية

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أخبار مصرية

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