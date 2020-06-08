السكة الحديد تعلن فوزها بالجائزة البرونزية فى موجهة التحرش ضد المرأة بالقطارات

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد، أن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية أعلن عن فوز الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية في مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت فئة النوع الاجتماعي والاندماج الاقتصادي لالتزامها بمحاربة أي شكل من أشكال التحرش الجنسي على شبكتها داخل القطارات أو على أرصفة المحطات ولتنفيذ عدد كبير من الاجراءات التي تهدف إلى توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لجميع المسافرين على شبكتها.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن ذلك جاء في إطار حرص الهيئة على تحسين السلامة على شبكة خطوطها والعمل على زيادة وصول المرأة إلى خدمات النقل الآمنة، لضمان حصولها على كافة الفرص الاقتصادية والوظيفية والتعليمية وغيرها من المزايا الاجتماعية بالشكل المرضى.

وأشار المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، إلى أن ذلك جاء نتيجة نظرًا لمجهودات العاملين في تنفيذ عدد كبير من الإجراءات في إطار مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممول من البنك الأوروبي، والتي تهدف إلى زيادة الأمن والأمان وزيادة الحرية وسهولة الحركة التي تحتاجها المرأة لتحسين وصولها إلى أماكن العمل والتعليم والخدمات الأخرى عن طريق استخدام خطوط السكك الحديدية كوسيلة نقل آمنة، حيث أن الهيئة تنقل ما لا يقل عن 40 مليون سيدة خلال العام.

وأكد رسلان، استمرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر سعيها الدائم لأن تكون نموذج يحتذى به في تمكين المرأة المصرية الأمر الذي يتطلب توفير أعلى معدلات الحماية لها في في سبيل تنفيذ رؤية مصر وتعاطيًا مع خطة التنمية الوطنية 2030, والتي يحتل فيها تمكين النساء وحمايتهن من العنف القائم على النوع الاجتماعي أولولية عليا.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر حصلت في عام 2018 على الجائزة الذهبية لتنفيذها المرحلة الأولى من مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بنجاح في فئة أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية من جوائز الاستدامة المقدمة من البنك الأوروبي كنواة ولبنة اولى في بناء عظيم قائم على مناهضة العنف الناتج على التمييز من خلال النوع الاجتماعى.