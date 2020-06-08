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السجن 8 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الأسلحة النارية ومقاومة السلطات بسوهاج

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:43 م
السجن 8 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الأسلحة النارية ومقاومة السلطات بسوهاج هيئة محكمة
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين ن.ف" عاطل و"م.ض" عاطل بالسجن 8 سنوات، لاتهامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية واستعمال القوة والعنف مع ضابطى شرطة بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بحضور باهى وزيرى وكيل النيابة بأمانة سر، طه حسين ماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 209 بدائرة مركز ساقلتة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلتة عن قيام المتهمين بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهمين للقبض عليهما، وتوجهت قوة من مركز ساقلتة على رأسها ضابطى شرطة للقبض على المتهمين الإ أنهما قاما باستعمال العنف والقوة معها محاولين الفرار إلا أن قوة الشرطة نجحت فى السيطرة عليهما وضبطهما وبحوزتهما عددا من الأسلحة النارية كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار فى الأسلحة النارية ومقاومة السلطات، وتمت مصادرة المضبوطات، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما، وتمت إحالتهما المتهم إلى محكمة الجنايات والتى قضت بمعاقبتهما بالسجن 5 سنوات عن تهمة الاتجار فى الأسلحة النارية و3 سنوات سجنا عن تهمة مقاومة السلطات واستعمال العنف مع ضبط الشرطة.


سوهاج

جنايات سوهاج

الاسلحة النارية

استعمال العنف

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